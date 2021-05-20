Чебоксары, , 05:55 — REGNUM В Чувашии завершено расследование происшествия в Шумерле, где застрелили человека. В совершении преступления обвинили 65-летнего мужчину, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по республике.

Следствием установлено, что преступление было совершено в доме 65-летнего обвиняемого в ночь с 7 на 8 августа 2020 года. Фигурант уголовного дела на тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

«В ходе ссоры своим 50-летним знакомым он выстрелил ему в ногу из охотничьего ружья», — говорится в сообщении.

Полученное ранение оказалось смертельным: гость скончался на месте происшествия. Правоохранители также установили, что злоумышленник завернул тело в ковёр и вывез в лес, где труп впоследствии случайно обнаружила местная жительница.

Злоумышленник арестован. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Материалы переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах передано в суд уголовное дело в отношении пенсионера. По данным следствия, он стрелял из пневматического пистолета в полицейского, который прибыл на место происшествия по сообщению о нарушении порядка в доме.

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