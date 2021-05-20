Вашингтон, , 06:08 — REGNUM США уже «не являются хозяевами» в сфере освоения космоса и должны активизироваться, чтобы в этой гонке не отстать от крайне энергичного Китая. Об этом глава американского аэрокосмического агентства NASA Билл Нельсон заявил 19 мая на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США.

Нельсон продемонстрировал конгрессменам снимок, присланный китайским космическим зондом «Тяньвэнь-1» с поверхности Марса и подчеркнул, что хотя США были на Марсе с середины 1970-х годов, Китай продемонстрировал наличие у них сейчас всех необходимых технологий для конкуренции с США.

глава NASA Билл Нельсон «Мы внезапно осознаём, что не являемся хозяевами всего этого. И они представляют собой очень энергичного соперника»

Как сообщало ИА REGNUM, американское аэрокосмическое агентство NASA поздравляет Китай с успешной посадкой первой миссии на Марс.

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