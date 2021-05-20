Владивосток, , 05:49 — REGNUM Депутаты Владивостока рассмотрят поступившее 18 мая заявление мэра Олега Гуменюка о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию с 19 мая в течение десяти календарных дней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе гордумы.

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По Уставу города, глава Владивостока избирается думой из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса.

«На очередном заседании планируются к принятию решения «О досрочном прекращении полномочий главы города Владивостока Гуменюка О.В.», а также «О начале процедуры формирования конкурсной комиссии на замещение должности главы города Владивостока», — добавили в аппарате думы.

Ближайшее заседание состоится 27 мая.

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Как сообщало ИА REGNUM, после критики полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, Олег Гуменюк написал заявление о добровольной отставке.

С 19 мая и. о. главы Владивостока назначен Константин Шестаков. Он перешёл в мэрию из правительства Приморья на должность первого заместителя главы города.