Лхаса, Китай, , 05:36 — REGNUM Вспышка птичьего гриппа H5N8 была выявлена в городе Нагчу Тибетского автономного района на юго-западе Китая, сообщает 19 мая агентство Синьхуа.

По данным Министерства сельского хозяйства и вопросов села, высокопатогенное заболевание было обнаружено у диких птиц в двух районах Нагчу, включая национальный водно-болотный парк. К настоящему времени 268 заражённых диких птиц были убиты, сообщили в министерстве.

Местные власти активизировали меры реагирования на чрезвычайные ситуации, стерилизовали территорию и безопасно утилизировали всех погибших птиц.

H5N8 — это подтип вируса гриппа А (также известный как вирус птичьего гриппа). В то время как H5N8 представляет лишь низкий риск для человека, он очень смертоносен для дикой и домашней птицы.