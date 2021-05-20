Москва, , 05:35 — REGNUM В Кремле не ставят вопрос об изменении российского законодательства с целью сделать вакцинацию COVID-19 обязательной, сообщил 19 мая журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Нет, в настоящий момент так вопрос не стоит, — сказал он. — В предметном плане никаких действий в этом плане не выполняется».

Таким образом Песков прокомментировал слова замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который допустил ситуацию, при которой решения властей в области вакцинации могут носить обязательный характер. По его словам, такие это может понадобиться для «защиты подавляющего большинства населения» и «в интересах государства».

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