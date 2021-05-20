Чебоксары, , 05:34 — REGNUM Арбитражный суд Чувашии принял решение по банкротному иску в отношении строительной компании «Лидер», которая застраивает два микрорайона в Чебоксарах. Он утвердил мировое соглашение, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт суда.

Судебное заседание по иску о банкротстве ООО «Специализированный застройщик «Лидер» несколько раз откладывалось. После того, как компании удалось получить кредит и возобновить строительство домов, чувашские чиновники заявили об отзыве заявления о банкротстве, и был составлен проект мирового соглашения, который вынесен на рассмотрение суда.

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На заседании, которое состоялось 19 мая, Арбитражный суд Чувашии утвердил мировое соглашение. Детали данных договорённостей пока неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года чувашские власти заявили, что планируют обратиться в федеральный фонд защиты прав дольщиков с просьбой об отзыве иска о банкротстве компании «Лидер». Она застраивает чебоксарские микрорайоны «Гагарин» и «Кувшинка».

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