Хараре, , 05:33 — REGNUM Власти Зимбабве подтвердили выявление индийского штамма коронавируса SARS-CoV-2 на территории страны, заявил глава минздрава этой африканской страны Константино Чивенга в ходе пресс-конференции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

Сообщается, что ученые изучили пробы, взятые у пациента из Квекве, который недавно посещал Индию. При этом у пациента недавно от осложнений COVID-19 умер один из родственников, а также заразились 11 близких знакомых.

«Предупреждаем народ, что штамм B.1.617 теперь присутствует в Зимбабве», — заявил Чивенга.

В связи с этим власти Зимбабве решили проверять на наличие коронавирусной инфекции всех прибывающих в страну из Индии. Также путешественники будут проходить обязательный карантин за свой счет.