Пекин, , 05:33 — REGNUM Высший суд Китая опубликовал семь типичных дел из своей практики, касающихся защиты прав собственности, а также законных прав и интересов предпринимателей, сообщает 19 мая агентство Синьхуа.

Эти дела касаются высшего суда, выполняющего свои обязанности по надзору и обеспечению надлежащего рассмотрения соответствующих дел, заявил заместитель начальника отдела исследований Верховного народного суда Го Фэн.

Опубликованные дела предусматривают суровые наказания за нарушения прав интеллектуальной собственности, а также ненадлежащую правоприменительную практику некоторых административных и судебных органов.

Ожидается, что такие дела послужат руководством для других судов при рассмотрении аналогичных дел, чтобы создать наилучшую правовую среду для бизнеса, которая будет более стабильной, справедливой, прозрачной и предсказуемой, добавил Го.