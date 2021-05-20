Пекин, , 05:31 — REGNUM Торговые споры между Соединенными Штатами и Китаем в последние несколько лет нанесли ущерб мировому благосостоянию и должны быть разрешены как можно скорее, заявил исполнительный директор New View Economics Дэвид Браун, сообщает 19 мая агентство Синьхуа.

«Последние несколько лет торговые трения между Вашингтоном и Пекином наносили ущерб глобальному благополучию, и их необходимо решить как можно скорее», — сказал он в статье, опубликованной в гонконгской газете South China Morning Post.

«После того, всего пережитого мира в последние годы, пришло время для сближения между США и Китаем, а глобальному восстановлению должен быть придан наивысший приоритет», — сказал аналитик в статье, призывающей положить конец торговым трениям между США и Китаем ради пострадавшего от пандемии мира.

Ускоренный рост торговли между двумя странами может принести огромные выгоды для остального мира, сказал он, надеясь, что обе страны смогут работать вместе, чтобы достичь лучшей сделки для более сильного глобального роста.