Пекин, , 05:27 — REGNUM Инвестиции Китая в основной капитал в транспортном секторе в прошлом году сохранили устойчивый рост, сообщает 19 мая агентство Синьхуа.

По данным Министерства транспорта, КНР общий объем инвестиций в основной капитал сферы транспорта страны увеличился на 7,1% в годовом исчислении до почти 3,48 млрд юаней (около $541,6 млрд) в 2020 году.

Темпы роста были самыми высокими за последние три года, сообщили в министерстве. К концу 2020 года общая протяженность эксплуатируемых железных дорог страны достигла 146 000 км. В стране насчитывалось в общей сложности 5,2 млн км автомобильных дорог, из которых 161 000 км занимают скоростные магистрали.

К концу прошлого года по всей стране насчитывалось 2592 причала класса 10 000 тонн или выше и 241 сертифицированный гражданский аэропорт.