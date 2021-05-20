Москва, , 05:26 — REGNUM Из России с марта 2020 года, с начала пандемии нового коронавируса, не выехали порядка 1,6 млн мигрантов, у которых закончились законные сроки пребывания в стране. Об этом журналистам сообщили в пресс-центре МВД России.

«За период с 15 марта 2020 года по настоящее время примерно у 1,6 млн граждан закончился срок нахождения на территории РФ и отсутствовали сведения в учётах МВД России об их выезде за пределы РФ», — приводит ТАСС ответ ведомства на соответствующий запрос.

Отмечается, что принятые миграционной службой России меры позволили урегулировать правовой статус порядка 400 тыс. человек, которые незаконно оставались на территории страны.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине правоохранители пресекли незаконную миграцию более 400 граждан из стран ближнего зарубежья.

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