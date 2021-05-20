Пекин, , 05:24 — REGNUM Крупнейший китайский розничный онлайн-дискаунтер Vipshop Holdings Ltd. отчитался о чистой выручке в размере 28,4 млрд юаней (около $4,3 млрд) в первом квартале 2021 года, сообщает агентство Синьхуа.

Сохранив положительный рост чистой прибыли в течение 34 кварталов подряд, компания, получила в первом квартале этого года чистую прибыль в размере 1,7 млрд юаней, а валовый объем товаров достиг 46,1 млрд юаней, говорится в сообщении компании.

В Vipshop также наблюдался рост числа активных пользователей на 54% в годовом исчислении до 45,8 млн человек в течение квартала.

Vipshop будет придерживаться стратегии предоставления клиентам продуктов и услуг высокого качества и разумных цен и продолжит лидировать на рынке специальных предложений в Китае, сказал президент и главный исполнительный директор компании Шэнь Я.

Сайт Vipshop.com был основан в 2008 году. Компания зарегистрирована на Нью-Йоркской фондовой бирже с 2012 года.