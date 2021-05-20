Чебоксары, , 05:23 — REGNUM В Чувашии полиция предварительно установила детали аварии с участием «Порше», в которой один человек погиб и трое попали в больницу. За рулём иномарки предположительно находилась женщина, которая отказалась от прохождения медицинского освидетельствования, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

Столкновение «Порше Кайена» с «Рено Дастером» произошло вечером 21 апреля на западном подъезде к Чебоксарам. В полиции установили, что водитель «Порше» не справился с управлением на повороте и врезался в идущую на встречной полосе иномарку, 58-летний водитель которой скончался на месте аварии.

Из «Порше» в больницу были доставлены женщина и двое мужчин, в том числе владелец иномарки. Правоохранители отмечают, что все трое отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

В МВД по Чувашии полагают, что на момент происшествия за рулём иномарки находилась женщина. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушении правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека»).

В настоящее время фигурантка уголовного дела находится под домашним арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупная авария в Чувашии произошла 3 мая: на западном подъезде к Чебоксарам столкнулись четыре транспортных средства, в результате ранения получили семь человек, в том числе двое детей. Юные пассажиры находились в удерживающих устройствах.

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