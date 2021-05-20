Вашингтон, , 05:18 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым для «проверки предложения» о нормализации отношений, поступившего из Москвы. Об этом 20 мая глава американского госдепа написал на своей странице в Twitter.

«Встретился сегодня с министром иностранных дел Лавровым для оценки предложения о более стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой», — говорится в сообщении.

Блинкен отметил, что во время встречи выразил обеспокоенность действиями России против Украины, «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент) и блогера Алексея Навального.

Ранее ИА REGNUM сообщало, встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена прошла 19 мая в Рейкьявике. Она стала первой встречей, проведённой на высоком уровне после того, как Блинкена назначили на пост госсекретаря США.

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