Пекин, 20 мая 2021, 05:17 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в Глобальном саммите по здравоохранению, сообщает 20 мая агентство Синьхуа.
Китайский лидер выступит с речью по видеосвязи из Пекина 212 мая, сообщила в четверг официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин.
Си Цзиньпин был приглашен для участие в саммите премьер-министром Италии Марио Драги, который председательствует в этом году в G20, а также президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сказала Хуа.