Пекин, 20 мая, 2021, 05:17 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в Глобальном саммите по здравоохранению, сообщает 20 мая агентство Синьхуа.

Kremlin.ru Си Цзиньпин

Китайский лидер выступит с речью по видеосвязи из Пекина 21 мая, сообщила в четверг официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин.

Си Цзиньпин был приглашен для участие в саммите премьер-министром Италии Марио Драги, который председательствует в этом году в G20, а также президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сказала Хуа.