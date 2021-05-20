Владивосток, , 05:26 — REGNUM В Приморье «Почта России» в своих социальных центрах открыла бесплатные онлайн-курсы «Школы удаленных профессий АРС» для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, жителей небольших городов и сел, многодетных и малообеспеченных семей. Проект реализован совместно с Агентством стратегических инициатив, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 мая в пресс-службе регионального правительства.

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Школы будут работать в почтовых отделениях Арсеньева, Анучино, Дальнегорска и Кавалерово. Чтобы записаться на курс, необходимо заполнить анкету.

На курсах можно получить базовые навыки по востребованным на рынке специальностям: копирайтер, SMM-менеджер, контекстолог, таргетолог, менеджер по дистанционным продажам и PR-менеджер.

Также учащиеся смогут научиться составлять резюме, презентаций, получат навыки ведения переговоров, планирования, тайм-менеджмент и другие.

После успешного прохождения курса выпускники получат именные сертификаты и консультацию по трудоустройству.

Как сообщало ИА REGNUM, около трёх тыс. сельских жителей Калужской области воспользовались сервисами центров социальных услуг на базе почтовых отделений.