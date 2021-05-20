Челябинск, , 05:10 — REGNUM В Челябинске на Аллее Славы у вечного огня снят почётный караул. «Вахта Памяти» завершилась, сообщает пресс-служба мэрии.

Торжественная церемония закрытия акции прошла 19 мая, в День пионерии. Парадом командовал начальник Почётного караула и ветеран вооружённых сил, подполковник запаса Алексей Ягодницин. А лучшие команды школьников и студентов были отмечены благодарностями и грамотами.

Как сообщало ИА REGNUM, «Вахты Памяти» проводятся ежегодно в разных городах России. Их приурочивают ко Дню Победы.