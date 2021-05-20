Чебоксары, , 05:09 — REGNUM В Чувашии из-за аномальной жары в некоторых районах установился пятый, чрезвычайных класс пожарной опасности. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике.

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По данным ведомства, из-за аномальной жары на территории Чувашии установлен 4 — 5 классы пожароопасности. В том числе в четырёх районах республики — Козловском, Моргаушском, Урмарском и Цивильском — объявлен наивысший, пятый класс пожарной опасности в лесах. В связи с этим посещение жителями лесов ограничено.

С 19 мая в лесах организовано наземное патрулирование с участием 52 оперативных групп. Также для мониторинга задействованы беспилотники.

Напомним, особый противопожарный режим в республике действует с 25 апреля, в рамках которого запрещено разведение костров, розжиг мангалов, сжигание мусора возле лесов и на прилегающих к ним территориях. С начала сезона в Чувашии зарегистрировано три лесных пожара.

Отметим, что пожарная опасность в лесах — это условия, когда при наличии источника высокой температуры или огня может возникнуть лесной пожар. Всего насчитывается пять классов пожарной опасности, в том числе четвёртый и пятый означают высокую и чрезвычайную пожароопасность.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая в республике местами ожидается ветер с порывами 11−16 метров в секунду, во второй половине дня при грозе кратковременные порывы до 24 метров в секунду. Отметим, что пик жары пришёлся на 18 — 19 мая, когда температура достигала +35 градусов.

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