Пекин, , 05:09 — REGNUM Китай отложил запуск космического корабля «Тяньчжоу-2», сообщает 20 мая агентство Синьхуа.

Запуск был отложен по техническим причинам. Какие именно причины послужили этому, не указывается. Время запуска будет определено позже, сообщили в Китайском агентстве пилотируемых космических пусков CMSA.

Напомним, что пуск должен был состояться в 1:00 по Пекину 20 мая. Ракета-носитель «Чанчжэн-7 Y3» уже находится на стартовой площадке космодрома Вэньчан на острове Хайнань.