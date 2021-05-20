Южно-Сахалинск, , 05:15 — REGNUM На Сахалине правоохранители пресекли незаконную миграцию более 400 граждан из стран ближнего зарубежья. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

«Сотрудниками центра противодействия экстремизму совместно с коллегами из управления по вопросам миграции УМВД России по Сахалинской области… установлена группа лиц, незаконно поставившая на фиктивный миграционный учёт свыше 400 иностранных граждан», — говорится в сообщении.

Поводом для расследования стало обнаружение в одной из социальных сетей объявления, в котором иностранцам за 12 тысяч рублей предлагалась услуга по обеспечению необходимыми миграционными документами. Для этого граждан из-за рубежа фиктивно устраивали на работу, а контролирующим органам направлялись ложные сведения об их месте пребывания. Всего было установлено 436 иностранных граждан, фиктивно поставленных на миграционный учёт.

УМВД России по Сахалинской области «В настоящее время проводятся мероприятия по установлению их местонахождения, сокращению сроков пребывания и контролю за выездом за пределы России»

В отношении основных подозреваемых, входящих в преступную группу, возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции, совершённые группой лиц по предварительному сговору»). Наказание по данной статье — до семи лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутске условные сроки от двух до трёх лет получили трое местных жителей, которые в 2019 году организовали незаконный канал миграции.

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