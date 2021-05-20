Южно-Сахалинск, 20 мая 2021, 05:15 — REGNUM На Сахалине правоохранители пресекли незаконную миграцию более 400 граждан из стран ближнего зарубежья. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.
«Сотрудниками центра противодействия экстремизму совместно с коллегами из управления по вопросам миграции УМВД России по Сахалинской области… установлена группа лиц, незаконно поставившая на фиктивный миграционный учёт свыше 400 иностранных граждан», — говорится в сообщении.
Поводом для расследования стало обнаружение в одной из социальных сетей объявления, в котором иностранцам за 12 тысяч рублей предлагалась услуга по обеспечению необходимыми миграционными документами. Для этого граждан из-за рубежа фиктивно устраивали на работу, а контролирующим органам направлялись ложные сведения об их месте пребывания. Всего было установлено 436 иностранных граждан, фиктивно поставленных на миграционный учёт.
В отношении основных подозреваемых, входящих в преступную группу, возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции, совершённые группой лиц по предварительному сговору»). Наказание по данной статье — до семи лет лишения свободы.
Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутске условные сроки от двух до трёх лет получили трое местных жителей, которые в 2019 году организовали незаконный канал миграции.
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