Сеул, , 05:06 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 646 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 619 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что уже вторые сутки подряд в стране выявляют более 600 инфицированных ежедневно. Эксперты не исключают, что заболеваемость не снижается из-за неизвестных очагов распространения инфекции. В связи с этим южнокорейские власти не исключают продления ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 134 117. Также за минувшие сутки в стране скончались еще четыре пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 1916 человек.