20 мая 2021 | Время чтения 5 мин

Анастасия Степанова, , 08:48 — REGNUM Росрыболовство в 2020 году лишило малочисленный народ Сахалина — нивхи возможности добывать рыбу, но родовая община отстояла свои интересы в суде. Теперь за действия ведомства и должностных лиц предстоит расплачиваться бюджету государства, из которого общине «Наньво» должны выплатить более 28 млн рублей. ИА REGNUM детали этого судебного спора.

Рыба Иван Шилов © ИА REGNUM

Судебный процесс

12 мая 2021 года арбитраж обнародовал полное решение по иску родовой общины нивхов «Наньво» к Российской Федерации в лице Росрыболовства и Минфина РФ. В претензиях к министерству суд отказал, а вот иск к рыболовному ведомству удовлетворил полностью. Теперь за действия Федерального агентства по рыболовству придётся расплачиваться казне, которая должна компенсировать «Наньво» убытки в размере 28 308 204 рублей.

18 мая 2021 года от Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства в суд поступило ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Вероятно, решение суда будет обжаловано. Ведь срок на подачу жалобы ещё не истёк.

С чего же началась эта история?

Община «Наньво» с основным видом деятельности «рыболовство» была учреждена в ноябре 1990 года. Она прописана в селе Некрасовка Сахалинской области. Учредитель — Елена Очан, глава родового хозяйства — Вячеслав Очан.

Елена Очан Sakhalin.gov.ru

Спор общины и Росрыболовства начался ещё в 2019 году, и фактически является примером развития событий в схожих ситуациях, связанных с малыми народами России.

Еще в мае 2008 года община заключила с территориальным управлением Росрыболовства договор о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства сроком действия до 5 августа 2028 года. «Наньво» получила право вылова водных биоресурсов на рыбопромысловом участке в Западно-Сахалинской зоне (Амурский лиман) — 4 км севернее реки Васьков, протяженностью 4 км, площадью 8 кв. км.

Между тем 25 июля 2019 года Минсельхоз РФ издал приказ, которым был утвержден порядок заключения договоров пользования рыболовным участком. Документ затрагивал и интересы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также их общины. Представители последних должны были подать в уполномоченный орган заявление по каждому рыбопромысловому участку с указанием цели использования. На это отводился срок до 15 октября 2019 года.

Община «Наньво» обратилась с соответствующим пакетом документов 2 октября, но заявление, по мнению Росрыболовства, имело недостатки (в перечне рыб была указана «корюшка азиатская зубастая», которая не относится к анадромным видам), потому потребовалось дополнение к пакету документов. Дополнения поступили 19 октября.

Управление Росрыболовства посчитало, что срок был пропущен, и письмом от 30 октября отказало заявителю в заключении договора пользования рыболовным участком. Община нивхов не согласилось с таким исходом. Она указала, что заявление было подано в срок, а включение в перечень рыб несоответствующего вида «само по себе не свидетельствует о том, что общиной в заявлении были указаны недостоверные или искаженные сведения», а сами замечания госоргана не относились к тем, на основании которых орган мог не рассмотреть заявление по существу.

Азиатская корюшка (сс) Andshel

Отказ Росрыболовства «Наньво» обжаловало в суде. В ходе слушаний судья указал на то, что ошибочное указание в перечне видов рыб «корюшка малоротая» и «навага» само по себе не свидетельствует о том, что РОН «Наньво» в заявлении были указаны недостоверные или искаженные сведения, поскольку община там же перечислила и анадромные виды рыб, которые указаны в договоре о предоставлении участка в течение десяти лет — кету и горбушу. Таким образом, заявление подлежало удовлетворению, а договор должны были перезаключить по этим видам рыб.

В июне 2020 года Сахалинский арбитраж признал отказ управления Росрыболовства незаконным и несоответствующим порядку заключения договоров пользования рыболовным участком. Ответчика обязали рассмотреть просьбу нивхов по существу. Осенью 2020 года вердикт суда устоялся в вышестоящей инстанции, и в сентябре 2020 года с общиной договор на добычу биоресурсов был заключен «во исполнение решения суда».

Из-за действий ведомства путина 2020 года прошла без участия общины «Наньво». Чтобы компенсировать причиненные действиями госоргана убытки, община в декабре 2020 года обратилась в арбитраж Сахалина с иском на 28 308 204 рубля. Сумма фигурировала как убытки.

В исковом заявлении уточнялось, что единственным источником доходов общины является рыболовство, и, помимо этого, водные биоресурсы составляют основу рациона нивхов. По подсчетам истца, в путину-2020, которая длилась с 1 июля по 30 сентября, община не смогла получить «доходы, размер которых ими определяется на основании данных 2019 года». В указанный год общиной было добыто 102,719 тонны горбуши и 204,312 тонны кеты.

Юрта нивхов на Сахалине. 1903

В суде ответчик не согласился с претензиями, указав на отсутствие «вины в неполучении истцом возможности осуществить промышленную добычу водных биоресурсов», добавляя, что «у истца имеется право на иной вид добычи — охоту». Предлагалось нивхам также позаниматься и сбором дикоросов. А в попытке опротестовать сумму ведомство делало довольно странные отсылки к тому, что иные общины в той же подзоне в 2020 году добыли значительно меньше, чем в 2019 году.

В сети Интернет пользователи, комментируя судебный спор, отмечали, что Росрыболовство выглядело в нём «бледно и позорно», и предлагали самим чиновникам пожить «на подножном корме» — дикоросах и охоте.

Суд полностью удовлетворил претензии к Росрыболовству. Если вердикт не будет обжалован, то из бюджета страны за действия чиновников ведомства должны будут выплатить почти 30 млн рублей. Общественность в большинстве своём сходится во мнении, что в таких делах нужно наказывать конкретных служащих, допустивших нарушения, и гасить убытки за их счёт, а не деньгами бюджета.