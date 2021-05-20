Пекин, , 05:05 — REGNUM Шпионский триллер «Над обрывом» продолжил лидировать в прокате Китая, сообщает 19 мая агентство Синьхуа.

Фильм собрал 13,1 млн юаней (около $2 млн) за 18 мая, сохранив лидерство 16 дней подряд.

Действие картины происходит в северо-восточном Китае в 1930-х годах. В ней рассказывается о специальных агентах Коммунистической партии, которые упражняются в остроумии против своих врагов, выполняя секретную миссию. С момента своего выпуска 30 апреля фильм «прикарманил» 978 млн.

Криминальный боевик, рассказывающий историю борьбы Китая с организованной преступностью, «Прорыв сквозь тьму» занял второе место со сборами почти 7,7 млн юаней за прошедшее 18 мая.

Триллер о мести «Гнев человеческий» занял третье место в ежедневном чарте кассовых сборов, заработав 6,4 млн юаней.