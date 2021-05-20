Москва, , 05:04 — REGNUM Россия за последние три года импортировала более трети стратегических видов минерального сырья, что создаёт риски для национальной безопасности в условиях санкций. Об этом говорится в материалах Счётной палаты РФ, подготовленных по итогам проверки эффективности системы управления государственным фондом недр за 2018−2020 годы.

В документе отмечается, что потребности российской экономики в марганце, хроме, титане и литии в рассматриваемом периоде полностью обеспечивались за счёт импорта. На долю ввозных дефицитных видов полезных ископаемых в совокупности приходилось 60%.

«Возникновение перебоев в импортных поставках может создать риски для полноценного функционирования отраслей черной и цветной металлургии, военно-промышленного комплекса, авиакосмической отрасли, химической промышленности, медицины», — объяснили аудиторы.

Счётная палата сообщила также, что важное значение для развития промышленности имеют некоторые виды сырья, которые не являются стратегическими, но больше, чем наполовину их поставляют из-за рубежа: йод — на 100%, плавиковый шпат — 95%, бентониты для литейного производства — 89,6%, каолин — 68,3%.

Напомним, в 2019 году в Минпромторге РФ разрабатывали программу по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов до 2035 года. Тогда составители предлагали сократить импорт редких и редкоземельных металлов с 85% до 40%.

В декабре 2020 года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что к 2024 году Россия сможет в заметной степени заместить импорт редких и редкоземельных металлов.

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