Иерусалим, , 05:00 — REGNUM Израилю необходимы еще несколько дней для завершения военной операции против палестинского движения ХАМАС, сообщает портал Axios со ссылкой на источники в правительстве еврейского государства.

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Источники утверждают, что глава израильского МИД Габи Ашкенази заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что в ближайшее время прекратить боевые действия невозможно. По его словам, для завершения операции Израилю необходимы еще несколько дней. В свою очередь Блинкен заявил, что Соединенные Штаты ждут скорейшего прекращения боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США снова выступили против проекта резолюции Совбеза ООН, призывающей к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Заявление поддержали 14 членов СБ ООН из 15.

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