Чебоксары, , 04:58 — REGNUM В Чувашии аномальную жару сменит сильный ветер. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике со ссылкой на Чувашгидромет.

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По данным ведомства, сегодня, 20 мая, местами ожидается «жёлтый» уровень опасности: ветер с порывами 11−16 метров в секунду, во второй половине дня при грозе кратковременные порывы 19−24 метров в секунду.

В ведомстве напоминают, что неблагоприятные погодные условия могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения.

Напомним, что «жёлтый» уровень погодной опасности означает, что стихия потенциально опасна.

Как сообщало ИА REGNUM, пик жары в мае пришёлся на 18 — 19 мая, когда температура достигала +35 градусов. 21 — 22 мая ожидаются сильные дожди и ветер, температура снизится до +20…+25 градусов.

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