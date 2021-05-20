Магадан, 20 мая, 2021, 05:02 — ИА Регнум. В Магаданской области готовятся к проведению в школах выпускных экзаменов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 мая в пресс-службе регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

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Для сдачи ЕГЭ зарегистрировались 937 выпускников текущего года и 107 выпускников прошлых лет, ГИА намерены сдать 1397 учеников.

Традиционно самыми востребованными выпускниками Колымы остаются экзамены по математике (профильная) — 521 человек, обществознанию — 492, физики — 157, истории — 148.

Как сообщало ИА REGNUM, отрицательно к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) относятся почти 70% жителей России, свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.