Пекин, , 04:55 — REGNUM Китайский интернет-гигант NetEase Inc. опубликовал отчет о рекордной чистой выручке в первом квартале этого года, которая достигла 20,5 млрд юаней (около $3,2 млрд), что на 20,2% больше в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

Компания получила чистую прибыль в размере 4,4 млрд юаней в первом квартале, продемонстрировав уверенный рост в годовом исчислении на 25%, говорится в ежеквартальном финансовом отчете, опубликованном компанией во вторник.

В 1 квартале бизнес онлайн-игр NetEase обеспечил рекордную квартальную чистую выручку в размере 15 млрд юаней. Компания Youdao, подразделение интеллектуального обучения компании, увеличила чистую выручку на 147,5% до 1,3 млрд юаней.

NetEase добилась устойчивого роста в своих многочисленных бизнесах, включая онлайн-игры, музыку, обучение и покупки, в первом квартале, сказал генеральный директор компании Дин Лей.