Москва, , 04:53 — REGNUM В четверг, 20 мая, в Москве будет облачно с прояснениями, дождь, в отдельных районах гроза. Температура воздуха — +21…+23 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Аномальная жара, природные пожары и паводки в России — все новости»

В ночь на 21 мая в Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Температура воздуха — +11…+13 °C.

Ветер юго-восточный, южный 6−11 м/с (ночью — южный с переходом на западный), местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление 741 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +18…+23 °C днём и +8…+13 °C ночью.

В пятницу, 21 мая, днём в столице ожидается +16…+18 °C. По области +14…+19 °C. Ночью в регионе ожидается +5…+10 °C. Облачно с прояснениями, временами кратковременный дождь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве и Московской области из-за сильного ветра объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра