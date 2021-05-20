Нью-Йорк, США, , 04:38 — REGNUM США выступают против проекта резолюции Совбеза ООН, призывающего к прекращению огня в конфликте между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, сообщило 19 мая агентство Associated Press.

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Принятия резолюции в Совбезе ООН добивается Франция, которая подготовила проект документа после переговоров с Египтом и Иорданией. Кроме того, 14 из 15 членов совета поддержали аналогичное заявление, подготовленное Китаем, Тунисом и Норвегией.

Публичные заявления Совета безопасности ООН требуют одобрения внесённых инициатив всеми 15 членами.

«Соединенные Штаты заблокировали самый влиятельный орган ООН, который отвечает за поддержание международного мира и безопасности», — отмечает AP.

В свою очередь в миссии США при ООН сообщили, что «не станут поддерживать действия», которые «подрывают усилия по деэскалации». Напомним, в Вашингтоне поддерживают Израиль в конфликте с палестинцами и настаивают на том, что заявления Совбеза ООН могут навредить ситуации.

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Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что дипломаты сначала должны оценить, улучшат заявления из ООН ситуацию, и «какими будут перспективы принятия резолюции о прекращения насилия».

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