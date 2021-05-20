Хабаровск, , 04:33 — REGNUM Власти Хабаровска объявили о проведении 22 мая общегородского субботника, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

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Планируется, что участие в генеральной уборке городских пространств примут более 20 тыс. человек.

В ходе субботника отремонтируют 14 спортивных и детских площадок, а также 20 мест сбора мусора, очистят 30 скверов и площадей, наведут порядок на 51-й бесхозной территории.

Также предстоит ликвидировать 17 свалок и высадить 150 молодых деревьев. В случае благоприятной погоды проведут заливку трещин битумом и ямочный ремонт.

Уже отремонтировано 385 фасадов и цоколей зданий, 400 дворовых территорий, 146 детских площадок. Ликвидировано 246 свалок. Чистоту навели на 200 бесхозных территориях.

Двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству продлится до конца мая.

Как сообщало ИА REGNUM, Ульяновская область 22 мая присоединится к акции «Дни чистой Волги», в рамках которой будут проходить субботники на берегах реки.