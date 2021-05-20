Гватемала, , 04:38 — REGNUM В Гватемале во время беспорядков, вспыхнувших в тюрьме в муниципалитете Кантель, погибли шесть человек. Об этом со ссылкой на национальную гражданскую полицию 19 мая сообщает газета Prensa Libre.

«По крайней мере шесть заключённых погибли во время инцидента, который произошёл через несколько минут после окончания посещений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия были мобилизованы подразделения пожарных, по заявлению которых некоторые погибшие были обезглавлены и расчленены.

По данным газеты, причиной беспорядков является противостояние враждующих банд. В настоящее время в тюрьме, рассчитанной на 900 заключённых, содержатся 2252 человека.

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