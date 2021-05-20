Пекин, , 04:25 — REGNUM Общий объем производства китайской индустрии спутниковой навигации и услуг позиционирования достиг 403,3 млрд юаней (около $62,75 млрд) в 2020 году, что на 16,9% больше, чем в предыдущем году, сообщает агентство Синьхуа.

Эти данные были опубликованы в Белой книге о развитии китайской индустрии спутниковой навигации и услуг геопозиционирования (2021 год), которая была опубликована Китайской ассоциацией GNSS (глобально спутниковой системы навигации) и LBS (службы определения местоположения) 18 мая.

Основные секторы отрасли, непосредственно связанные с разработкой и применением спутниковых навигационных технологий, включают микросхемы, устройства, алгоритмы, программное обеспечение, навигационные данные, терминальное оборудование и инфраструктуру.

В этих секторах объем производства составил 129,5 млрд юаней, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составляет 32,11% от общего объема отрасли.

Соответствующий объем производства приложений и услуг спутниковой навигации увеличился на 19,9% в годовом исчислении до 273,8 млрд юаней, что составляет 67,89% от общего объема, говорится в белой книге.