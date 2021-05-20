Гонконг, Китай, , 04:21 — REGNUM Число посетителей Гонконга резко возросло в апреле из-за низкой сравнительной базы прошлого года, что принесло надежду на то, что туристический сектор оправится от пандемии COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

Совет по туризму Гонконга сообщил, что число временных посетителей в прошлом месяце составило около 5700 человек, что на 38,3% больше, чем в том же месяце 2020 года, и почти на 92% меньше в годовом исчислении за март.

Туризм был одной из наиболее пострадавших отраслей финансового центра на фоне эпидемии коронавируса, поскольку ограничения на поездки привели к значительному сокращению числа посетителей с материка и из-за рубежа.

Поскольку темпы восстановления будут определяться эпидемической ситуацией, власти Гонконга обратились к людям, задействованным в отраслях, связанных с туризмом, с просьбой как можно скорее получить вакцину от COVID-19.