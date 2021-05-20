Гонконг, Китай, , 04:18 — REGNUM Гонконгский Диснейленд отчитался о чистом убытке в размере 2,7 млрд гонконгских долларов ($348 млн) в 2020 финансовом году, поскольку его тематический парк был закрыт почти на 60% в течение года из-за эпидемии COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

Выручка снизилась на 76% до 1,4 млрд гонконгских долларов ($180 млн) с октября 2019 по сентябрь 2020 года, говорится в заявлении Гонконгского Диснейленда. Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации упала 1,5 млрд гонконгских долларов ($193 млн).

В течение этого финансового года посещаемость парка составила 1,7 млн человек, что на 73% меньше в годовом исчислении. Расходы на душу населения также упали на 18%. Несмотря на плохие результаты бизнеса, курорт не теряет оптимизма.

После недавнего открытия тематического парка 19 февраля этого года реакция местных гостей была положительной, а посещаемость начала расти.