Макао, Китай, , 04:15 — REGNUM Общая средняя цена жилья в Макао за квадратный метр полезной площади снизилась на 8% по сравнению с предыдущим кварталом до 100 217 патак (около $12 527) в первом квартале 2021 года, сообщает агентство Синьхуа.

Последний отчет Службы статистики и переписи населения Макао показал, что в первом квартале 2021 года было куплено и продано в общей сложности 1 987 единиц зданий и парковочных мест, а общая стоимость сделок составила 10,52 млрд патак, что на 16,1% и 22,4% соответственно меньше по сравнению с предыдущим кварталом.

Покупка и продажа жилых помещений сократилась на 320 единиц квартал к кварталу до 1310 единиц, а общая стоимость сделок упала на 26,5% до 8,47 млрд патак. Количество заключенных сделок по существующим жилым помещениям сократилось на 13,4% до 1179. Стоимость сделки упала на 16,1% до 7,37 миллиарда патак.

Между тем, количество сделок с предпродажными жилыми единицами сократилось на 51,1 процента по сравнению с предыдущим кварталом до 131 единицы, что составило 1,10 миллиарда патак в стоимости, снизившись на 59,7 процента.

В первом квартале 2021 года было подписано 2911 договоров купли-продажи недвижимости, а количество задействованных объектов недвижимости сократилось на 8,8% по сравнению с предыдущим кварталом до 3681.

Тем временем было подписано 2702 ипотечных контракта, при этом количество объектов недвижимости сократилось на 21,4% квартал к кварталу до 3115 (1 патака равна $0,1250).