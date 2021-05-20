Вашингтон, , 04:06 — REGNUM Сбои в функционировании сети Twitter наблюдаются в четверг в ряде стран. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Пользователи социальной сети Twitter из ряда стран 20 мая сообщают о сбоях в ее работе. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Максимальное число обращений было зафиксировано в 02:52 мск. Большая их часть связана с работой сайта. С жалобами на работу Twitter в основном обращаются жители США, Канады и Японии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в работе онлайн-видеохостинга YouTube произошёл сбой.

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