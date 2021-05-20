Вашингтон, , 03:59 — REGNUM Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о создании независимой комиссии по расследованию штурма Капитолия 6 января 2021 года. Процесс голосования транслировался официальной пресс-службой законодательного органа.

Сообщается, что за законопроект проголосовали 252 конгрессмена, еще 175 высказались против этой инициативы. Теперь билль направится на рассмотрение в Сенат.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила о необходимости создания независимой комиссии по расследованию штурма Капитолия и беспорядков в Вашингтоне 6 января. Это предложение поддержал президент страны Джо Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников и республиканцев голосовать против законопроекта о создании независимой комиссии по расследованию штурма Капитолия. По его мнению, эта инициатива демонстрирует политическую предвзятость Демпартии США.

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