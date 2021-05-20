Владивосток, , 03:57 — REGNUM В Приморье с 20 по 22 мая проводятся мероприятия по проверке антитеррористической защищенности образовательных учреждений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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По информации оперативного штаба Национального антитеррористического комитета, предполагается частично задействовать силы и средства полиции.

«Жителям края необходимо руководствоваться официальными сообщениями органов власти и с пониманием отнестись к необходимости проведения данных мероприятий», — добавили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с трагедией в Казани, где были расстреляны несколько школьников, в учреждениях образования Приангарья начались внеплановые проверки мер антитеррористической защиты.