Токио, , 04:06 — REGNUM Министр обороны Японии Нобуо Киси заявил о планах ведомства отказаться от политики сдерживания расходов на оборону в рамках 1% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Об этом он сказал в интервью деловой газете Nikkei, выдержки из которого были опубликованы 20 мая.

министр обороны Японии «Мы не будем исходить из соотношения с ВВП. Мы серьёзно подойдём к расходам, необходимым на защиту нашей страны»

По словам Киси, Японии необходимо усиливать свой оборонный потенциал намного быстрее, чем это было принято в предыдущие годы. И особенно важно расширить «оборонные способности» в сфере кибернетической и космической безопасности, а также в районе островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора между Японией и Китаем.

Напомним, что решение об удержании бюджета министерства обороны Японии в рамках 1% от ВВП страны в 1976 году приняло правительство Такэо Мики.

Как сообщало ИА REGNUM, на юго-западном японском острове Кюсю в мае прошли совместные учения вооружённых сил Японии, США и Франции.

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