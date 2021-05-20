Магадан, , 03:56 — REGNUM В Магадане возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, который систематически избивал младенца (истязание заведомо несовершеннолетнего), сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 мая в пресс-службе СУ СК РФ Магаданской области.

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Следствием установлено, что с февраля по апрель мужчина, проживая совместно со своей сожительницей и её сыном, который родился в декабре 2020 года, регулярно наносил малышу побои.

Обвиняемый заключён стражу.

В ходе расследования будут установлены все обстоятельства преступления, причины и условия. Следствие не исключает и возможную ответственность матери ребёнка за бездействие.

Мальчика изъяли от матери и поместили в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении 42-летней жительницы города Набережные Челны возбуждено уголовное дело за избиение малолетнего ребёнка.