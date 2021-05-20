Южно-Сахалинск, , 03:29 — REGNUM Проживающие на Сахалине иностранцы не могут сделать прививку от коронавируса — вакцинация для граждан других стран не предусмотрена ни на платной, ни на бесплатной основе.

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Как пишет ИА Sakh.com, граждане Индии, которые уже восемь лет проживают и работают в островном регионе, прошли все возможные инстанции — в государственных учреждения здравоохранения, частных клиниках, мобильных пунктах вакцинации и поликлинике им отказали в вакцинации от коронавируса. Иностранцы планировали отправиться в отпуск, но без прививки от COVID-19 сделать это невозможно.

В минздраве региона пояснили, что такая проблема актуальна не только для Сахалина, где много мигрантов и приезжих на работу иностранцев. Власти региона сообщили, что поднимают этот вопрос перед Минздравом РФ и просят разрешить вакцинацию иностранцев.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не исключил принудительной вакцинации от коронавирусной инфекции. По его словам, такая мера связана с защитой государственных интересов. Между тем пользователи Сети бурно отреагировали на новость: одни увидели в инициативе ущемление собственных прав, другие же согласились с высокопоставленным чиновником, посчитав, что только кнут поможет уберечь здоровья большей части населения.