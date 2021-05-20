Москва, 20 мая, 2021, 03:29 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску к АО «Рузаевский завод химического машиностроения» из Мордовии на сумму более 1,55 млрд рублей. Стороны пришли к мировому соглашению, которое и утвердил судья. Ответчик должен будет произвести все взаиморасчёты до мая 2026 года, передаёт ИА REGNUM.

Полина Волхова ИА REGNUM Арбитражный суд Москвы

Истцом в споре выступала фирма из дивизиона группы «Евраз» — ООО «Торговая компания «Евразхолдинг». Общество требовало взыскания задолженности «по оплате товара в размере 1 363 632 710 рублей 40 копеек и неустойки в размере 186 885 257 рублей 76 копеек по договору поставки №ДГТК5Т001656 от 08.11.17 года».

В рамках мирового соглашения ответчик признал, что истец во время действия договора «не допускал со своей стороны неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств». Также ответчик признал, что исполнил свои обязательства по предварительной оплате товара лишь частично на 787 283 390 рублей 40 копеек. В рамках мирового соглашения с июня 2021 года по май 2026 года истец обязуется поставить, а ответчик обязуется принять и оплатить товар.