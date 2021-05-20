Якутск, , 03:31 — REGNUM В Якутии продолжается расследование уголовного дела в отношении ректора Арктического государственного агротехнологического университета, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями в особо крупном размере — он подозревается в служебных подлогах, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, повлекших тяжкие последствия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 мая в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

Читайте также: В Башкирии экс-директора школы обвинили в хищении премий учителей

По версии следствия, ректор, действуя в сговоре с подчиненными, неоднократно давал им указания об использовании документов студентов и абитуриентов, которые не обучались в учебном заведении, об их переводе на другие курсы и последующем отчислении с 4 курса в связи с неуспеваемостью.

В последующем данные документы подписывались для достижения максимального объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзадания на оказание государственных услуг.

Действия фигурантов повлекли незаконное и необоснованное расходование бюджетных средств Министерства сельского хозяйства РФ в общей сумме более 250 млн руб.

Ректор заключен под стражу, позже его отправили под домашний арес до 24 августа 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшего директора школы подозревают в хищении премий подчиненных в Башкирии.