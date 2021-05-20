Москва, , 03:16 — REGNUM На рабочей встречи заместителя председателя правительства РФ Александра Новака с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым, которая состоялась 19 мая, обсуждалось исполнение регионом поручений президента Владимира Путина, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт правительства РФ.

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Прежде всего речь шла о создании локальной газопринимающей инфраструктуры для обеспечения газом жителей и предприятий Камчатского края.

Новак отметил, что строительство новой инфраструктуры повлияет на повышение уровня доступности природного газа для населения, а также в целом на повышение энергетической безопасности региона.

Как сообщало ИА REGNUM, перевалочный пункт сжиженного газа в Авачинской бухте на Камчатке, который будет строить компания «Новатэк», позволит уже через два года начать газификацию края, об этом на совещании с полномочным представителем президента в ДФО Юрием Трутневым и губернатором Камчатки Владимиром Солодовым заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

При газификации Камчатка сможет уменьшить использование мазута в энергетике, что позволит сэкономить три млрд рублей. Построить плавучую станцию по регазификации сжиженного газа в Авачинской бухте поручил президент РФ Владимир Путин.