Токио, , 03:18 — REGNUM Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах посетит Японию 12 июля — за 11 дней до старта Олимпиады в Токио. Об этом 20 мая сообщает агентство Kyodo.

В ходе несостоявшегося в мае визита в Японию Бах планировал встретиться с премьер-министром Ёсихидэ Сугой и посетить один из этапов эстафеты олимпийского огня в Хиросиме. Напомним, что глава МОК планировал посетить Хиросиму ещё в прошлом году, однако пандемия коронавируса привела к переносу поездки.

Ранее Бах заявил о том, что более 80% спортсменов, которые будут выступать на Олимпиаде в Токио, получат прививку от коронавируса до прибытия в Японию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, запланированный на 17 мая визит главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в Японию могут перенести из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусной инфекцией на июнь.

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