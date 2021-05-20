Хабаровск, 20 мая, 2021, 03:09 — ИА Регнум. Арбитраж Хабаровского края удовлетворил претензии к АО «Хабаровский судостроительный завод», взыскав с него в пользу истца почти 20 млн рублей. Решение еще может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции, передаёт ИА REGNUM.

Khabkrai.ru Хабаровский судостроительный завод

В пользу ООО «Невские моторы» из Санкт-Петербурга были взысканы «основной долг в размере 19 440 000 рублей, неустойка в размере 221 616 рублей, всего — 19 661 616 рублей». Помимо этого, ответчику предстоит компенсировать расходы по оплате государственной пошлины — 120 974 рубля. В остальной части требований было отказано. Истец просил взыскать с завода 19 951 272 рубля.

Ранее директор компании-истца заявлял в суде, что «мирное урегулирование спора невозможно».

Напомним, дело стартовало в суде в сентябре 2020 года. Компания-ответчик является частью дивизиона ПАО «Объединенная судостроительная корпорация».