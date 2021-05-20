Владивосток, , 03:04 — REGNUM На проект по строительству жилья для работников промышленного и судостроительного кластера — СК «Звезда» в Большом Камне Приморья будет увеличено финансирование, такое решение 19 мая принял президиум правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт правительства РФ.

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Проект реализуется при поддержке «ВЭБ.РФ». Его основной целью является обеспечение комфортным жильём более 7,4 тыс. будущих сотрудников верфи. В настоящее время на предприятии работают 4,2 тыс. человек. Строительство нового жилья позволит привлечь в дальневосточный судостроительный кластер высококвалифицированные кадры рабочих и инженерных специальностей.

Как сообщало ИА REGNUM, дальневосточные регионы получили 100,1 млрд рублей единой субсидии для развития центров экономического роста. За три года в эксплуатацию введены более 450 объектов.