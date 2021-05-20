Абуджа, , 03:02 — REGNUM Группа вооруженных неизвестных напала на деревню в штате Кадуна на северо-западе Нигерии, заявил глава МВД региона Самуэль Аруван в официальном обращении.

По его словам, боевики напали на деревню Угнван-Гайда в штате Кадуна.

«К настоящему времени подтверждена гибель восьми мирных жителей», — заявил Аруван.

Другие детали произошедшего он назвать отказался. При этом он добавил, что боевики сожгли несколько зданий в деревне, включая местное религиозное учреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля группа боевиков похитила студентов из университета Гринфилд в штате Кадуна в Нигерии. Они требовали выкуп в размере 800 млн найр (около $2,1 млн).

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